El Papa renova la Comissió per a la Protecció de Menors

El Papa va confirmar ahir el cardenal Seán O'Malley com a president de la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors (CPPM) i va nomenar en aquest òrgan consultiu 16 membres, nou d'ells nous i entre els quals hi ha víctimes d'abús sexual per part de sacerdots.

La Santa Seu no ha revelat la identitat d'aquestes persones, que han preferit no «explicar públicament» les seves experiències i fer-ho només dins de la comissió.

Segons va informar el Vaticà, la «sessió d'obertura de l'Assemblea Plenària d'abril començarà amb una reunió privada amb diverses persones que han patit abusos». Després, els membres «debatran diverses propostes per promoure un diàleg permanent amb les víctimes de tot el món».