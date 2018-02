Detenen el governador del Banc Central de Letònia per un cas de corrupció

Els dos palestins morts ahir per trets de carros de combat israelians sobre la franja de Gaza han estat identificats com Salam Saba i Abdullah Abu Sheija, tots dos de 17 anys, segons va informar el ministeri de Sanitat palestí. Concretament, l'incident va tenir lloc a l'est de Rafah, al sud de l'enclavament palestí. L'Exèrcit israelià va informar que efectius militars van disparar uns quants trets d'advertència contra un grup de palestins que s'estava acostant a la tanca de la frontera de Gaza de manera «sospitosa». La mort dels dos joves s'emmarca en l'escalada iniciada amb l'explosió d'una bomba adossada a una bandera palestina.