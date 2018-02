Ensenyament retarda un mes la preinscripció escolar

El procés de preinscripció del segon cicle d'Infantil, Primària i Secundària obligatòria a Catalunya s'iniciarà a finals de la primera setmana o la segona d'abril, en lloc del fins ara habitual mes de març --el curs passat va ser el 23 de març- -, segons ha informat la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat en el seu web.

La Conselleria ha assegurat que aquesta modificació ja s'ha comunicat als representants dels municipis i que amb ella es redueix el procés d'inscripció gairebé un mes, "d'acord amb la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa".

Aquest retard fins a l'abril ha de facilitar, segons el departament, que un major nombre d'alumnes nouvinguts o que es trobin en situacions de canvis, com de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària.

Ensenyament també ha anunciat que aquest any s'incorpora com a novetat la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior de Formació Professional (FP), amb el que s'elimina la prescripció en paper, com a primer pas per a l'entrada de l'administració electrònica en la preinscripció.

La publicació de les dates de preinscripció escolar --la resolució es preveu que es publiqui a la primera quinzena de març-- arriba en ple moment de debat en què el Govern central estudia introduir l'opció lingüística en la preinscripció, i que ha aixecat el rebuig de la comunitat educativa i diferents partits polítics.