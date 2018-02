Llarena deixa Marta Rovira en llibertat sota fiança

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decretat llibertat per a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i li ha imposat una fiança de 60.000 euros. Ha adoptat aquesta decisió després d'escoltar la seva declaració durant poc més de dues hores, i en resposta a les peticions de la Fiscalia i l'Advocat de l'Estat, que havien demanat llibertat amb fiança per a la número dos d'ERC.

El magistrat ha desestimat la petició de VOX, que havia demanat presó sense fiança adduint que hi ha risc de destrucció de proves i de fuga. El magistrat no ha concretat encara de quants dies disposarà Rovira per fer efectiva la fiança. Previsiblement ho farà aquest dimarts, quan comunicarà formalment la decisió a les parts en una interlocutòria.

El magistrat adopta d'aquesta manera una decisió semblant a la que va acordar respecte als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament, que van quedar lliures amb l'obligació de dipositar en un termini establert una fiança de 25.000 euros.

A la sortida del jutjat Rovira ha assegurat breument als mitjans de comunicació que en la seva declaració davant del magistrat ha defensat els drets dels diputats, en exercici de les seves funcions, a la lliure expressió i al vot, i, alhora, també ha defensat el dret dels ciutadans de Catalunya "de votar i d'expressar les seves opinions en un estat democràtic i de dret".

En acabar l'atenció a la premsa, s'ha dirigit a una furgoneta que l'esperava, rebent aplaudiments i crits de suport de representants d'ERC, PDeCAT i la CUP, i escridassades de ciutadans anònims amb proclames espanyolistes.

Aturar el referèndum amb les càrregues

Durant la seva declaració, Rovira ha assegurat que el matí de l´1-O va plantejar a Puigdemont la suspensió del referèndum, tot i que es va "quedar sola" i la petició no va ser atesa. Segons ha apuntat, va ser en una reunió convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de les primeres càrregues policials, a la que van assistir diversos membres del Govern i representants dels partits independentistes

Segons ha apuntat, Puigdemont va tancar aquesta porta adduint que hi havia molta gent que esperava votar i que suspendre seria pitjor. Segons fonts d´ERC, Rovira ha defensat davant Llarena "el dret dels ciutadans de Catalunya a votar" i "la democràcia" i ha recordat que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una declaració d´autodeterminació el desembre del 1989 i que, aleshores, com que no hi havia majoria independentista, no se li va donar importància. Segons fonts jurídiques ha apuntat també que la declaració d´independència del 27-O va ser una manifestació de "voluntat política" amb caràcter simbòlic, perquè tothom sabia que no tenia cap efecte i quedaria suspesa.

L'ACN assumirà la fiança

L'ANC ha anunciat que assumirà el pagament de la fiança que Llarena, ha imposat a la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Fonts de l'entitat han explicat que la faran efectiva entre aquest dimecres i aquest dijous, quan acabi la ronda de compareixences davant aquest tribunal que han de fer aquesta setmana diversos líders sobiranistes.

Els fons sortiran de la caixa de solidaritat que en el seu moment va impulsar l'ANC, que es nodreix de donacions ciutadanes i que s'empra per a les fiances que decreten els tribunals per causes relacionades amb el procés sobiranista.