La Guàrdia Civil diu que els investigats van actuar com un grup

? Segons la Guàrdia Civil, «tots [els investigats] van ser copartícips de dissenyar l'estratègia que havia de conduir a la independència, van dissenyar, orientar, dirigir i controlar la implementació dels seus plans per a la creació d'un estat sobirà, i van mobilitzar els recursos humans i materials necessaris». En la seva resolució, Llarena indicava que tots ells van «idear i conjuminar el procés de ruptura que s'investiga», i considera que van tenir un paper «destacat i principal». Apunta que han donat «suport polític a l'actuació parlamentària» per portar a terme la DUI. El jutge basa les imputacions en l'EnfoCATs però també en les anotacions trobades a l'agenda personal de Josep Maria Jové, perquè considera que tots els investigats van participar en reunions que es recullen en les seves anotacions. El magistrat Llarena considera que els fets que s'investiguen s'han pogut portar a terme «sota la direcció i coordinació» d'un conjunt de persones, entre els quals hi ha els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes de Catalunya.