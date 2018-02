Lamela imputa a Trapero un nou delicte de sedició pel referèndum de l'1-O

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha citat per divendres que ve el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com a investigat per un nou delicte de sedició en relació a l'1 d'octubre, segons han informat fonts judicials. Trapero compareixerà a partir de les nou del matí. A més, l'actual cap del cos policial, Ferran López, també haurà de declarar en qualitat de testimoni. En el seu escrit, Lamela sosté que la cúpula dels Mossos d'Esquadra va "obstruir qualsevol actuació que bloquegés el pla estratègic cap a la independència" i, segons afegeix, "es va dissenyar un pla premeditat" entre Trapero com a màxim responsable de la policia catalana i els "membres del comitè estratègic". Segons la jutgessa, l'actitud dels Mossos entre el 20 de setembre i l'1-O va ser de "total inactivitat" i "emmascarada sota els principis d'actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat".

La jutgessa assenyala que tant el fiscal en cap de Catalunya com el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos van posar de manifest al major dels Mossos que el pla d'actuació elaborat de forma prèvia no era adequat i que Trapero s'havia compromès a modificar-lo amb les recomanacions que se li van fer. "No obstant això, mai no es va arribar a fer cap modificació, dirigint la seva actuació conforme al Pla originari", afirma Lamela.

Per la jutgessa, les pautes ordenades per la cúpula dels Mossos eren de caràcter genèric i el sistema de comunicació que van utilitzar els agents de servei va alentir les comunicacions així com les ordres d'aquell dia, en què les orals contradeien les escrites i deixant al criteri de cada agent el compliment de l'ordre judicial del TSJC, segons assegura.

Per tot plegat, la magistrada conclou que la finalitat immediata de Trapero estava orientada "a facilitar la celebració del referèndum i la proclamació d'una república catalana, independent d'Espanya, sent conscient que desenvolupava al marge de les vies legals, desatenent el mandat rebut des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i contra les decisions adoptades pel Tribunal Constitucional".

Els fets atribuïts a Trapero podrien constituir, segons Lamela, dos delictes de sedició pels fets ocorreguts els dies 20 i 21 de setembre i de l'1 d'octubre.

D'altra banda, Carmen Lamela demana a la Guàrdia Civil informació sobre les vigilàncies sobre casernes de la Guàrdia Civil i comissaries del CNP l'1-O i que s'identifiqui els agents. A més, també reclama a la Secretaria d'Estat d'interior que li remetin l'instrument pels qual es va nombrar Diego Pérez de los Cobos per coordinar i dirigir el dispositiu de seguretat per donar compliment a les ordres del TSJC i vol saber també quines competències i responsabilitats se li van atribuir; i als Mossos d'Esquadra els demana que especifiquin com se'ls va comunicar l'operatiu per a l'1 d'octubre i el nom de les persones que ho van fer, quines pautes van donar i els caps de les brigades Brimo i Arro, entre d'altres.