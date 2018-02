Rovira afirma que procurava acudir a les reunions que convocava Puigdemont

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha manifestat aquest dilluns davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que va mirar d'acudir a totes les reunions en les quals era convocada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en relació amb el procés sobiranista a Catalunya.

Rovira ha començat a declarar les 09:20 hores i, segons fonts presents a la declaració, ha demostrat tenir una mena d'"amnèsia selectiva" sobre el seu paper en les diferents reunions que es van celebrar en relació amb aquest procés.

També hauria reconegut el seu coneixement sobre l'anomenat "full de ruta" que van signar tots els partits independentistes el març del 2015 i que ella va subscriure en representació d'ERC.

Ni la Fiscalia ni l'acusació popular, exercida pel partit Vox, té previst en principi sol·licitar presó provisional, si bé fonts consultades assenyalaven a primera hora d'aquest dilluns que aquesta possibilitat pot valorar-se en funció de les afirmacions davant el jutge.

Rovira ha estat interrogada per l'ex-fiscal general de l'Estat i fiscal del Suprem Consuelo Madrigal, que ha estat assistida pel seu company del Ministeri Públic Jaime Moreno.

Diferents documents i intervencions telefòniques que obren el procediment la situen com una peça clau en l'organització del referèndum il·legal i d'altres actes investigats per presumpta rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.

D'altra banda, a les 10:45 hores ha arribat al Suprem la coordinadora general del PDeCAT, Marta Mascal, citada també en qualitat d'investigada, i que de la mateixa manera que amb Rovira ha estat també acompanyada amb aplaudiments per diverses persones concentrades, entre elles membres d'ERC, JxCat, el PDeCAT i Demòcrates.

Dimecres, Anna Gabriel

Dimecres està citada Anna Gabriel, a qui es va endarrerir la declaració prevista aquesta setmana passada. No obstant això, encara hi ha dubtes sobre si compareixerà o no, després que aquest dissabte s'hagi confirmat que l'exdiputada i militant de la CUP s'ha desplaçat a Ginebra per preparar l'estratègia de defensa i contribuir a donar "dimensió internacional" a la causa general. No serà fins dimarts que s'informarà sobre la seva decisió i fonts de la formació apunten a l'ACN que en aquests moments totes les opcions estan obertes. Aquest dimecres passat sí que va declarar la seva companya de partit Mireia Boya, que va defensar l'actuació de les forces independentistes i no va renunciar als seus postulats.

Llarena va demanar el passat 11 de desembre a la Guàrdia Civil –en condició de policia judicial- nombrosa informació per començar a instruir. Entre els informes sol·licitats, volia informació individualitzada dels membres de l'anomenat 'comitè estratègic per a la independència' (inclòs al document 'EnfoCATs') i quin paper havien jugat en la consecució de la declaració d'independència.

Aquest informe policial (que ocupa més de 500 pàgines) es va entregar al jutge el passat 15 de desembre. Els noms dels nous investigats apareixen com a membres d'aquest comitè estratègic. Segons la Guàrdia Civil, "tots van ser copartícips de dissenyar l'estratègia que havia de conduir a la independència, van dissenyar, orientar, dirigir i controlar la implementació dels seus plans per la creació d'un estat sobirà, i van mobilitzar els recursos humans i materials necessaris".

En la seva resolució, Llarena indicava que tots ells van "idear i conjuminar el procés de ruptura que s'investiga" i considera que van tenir un paper "destacat i principal". Apunta que han donat "suport polític a l'actuació parlamentària" per portar a terme la declaració d'independència". El jutge basa les imputacions en l'EnfoCATs però també en les anotacions trobades a l'agenda personal de Josep Maria Jové, perquè considera que tots els investigats van participar en reunions que es recullen en les seves anotacions.

El magistrat Llarena considera que els fets que s'investiguen s'han pogut portar a terme "sota la direcció i coordinació" d'un conjunt de persones entre els quals es trobarien els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes del darrer Parlament, així com els presidents i secretaris generals dels partits independentistes i la presidenta de l'AMI.

Llarena afegeix que els nous investigats sembla que haurien tingut una "participació principal i destacada" en el procés independentista, "donant-li suport polític que necessitava l'actuació parlamentària i l'actuació d'execució que van portar a terme el procés". Novament, basa aquestes afirmacions en l'atestat de la Guàrdia Civil, entregat al Suprem quatre dies després que el jutge els ho encarregués.