Netanyahu qualifica en un discurs l'Iran com «l'amenaça més gran del món»

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va qualificar ahir l'Iran de «l'amenaça més gran del món», durant un discurs a la Conferència de Seguretat de Munic, en el qual va exhibir als presents una peça de l'avió no tripulat enderrocat dissabte passat per les forces israelianes i que presumiblement va enlairar des d'una base militar gestionada per l'Iran a Síria. «Senyor Zarif, reconeix vostè això?», va preguntar Netanyahu al ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Javad Zarif, que també participarà en el fòrum, mentre subjectava una peça.