Pascal en llibertat sense fiança després de declarar davant Llarena

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha deixat en llibertat sense mesures cautelars la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, per a qui ni la Fiscalia, ni l´Advocat de l´Estat ni l´acusació particular de VOX no ha demanat cap tipus de mesura.

Pascal ha declarat durant poc més d´una hora al Tribunal Suprem, on –segons fonts jurídiques- ha afirmat que la declaració d´independència del 27-O tenia un caràcter "polític" però no efectiu.