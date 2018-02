Llibertat sense fiança ni mesures cautelars per a Artur Mas

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha deixat l'expresident de la Generalitat Artur Mas en llibertat sense fiança i sense cap altra mesura cautelar, després de declarar durant més de dues hores com a investigat en la causa per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. El partit d'ultradreta Vox, acusació popular, ha demanat la llibertat provisional amb fiança mínima de 60.000 euros, com a Marta Rovira, així com la retirada del passaport i la seva compareixença quinzenal als jutjats. No obstant això, Llarena no ha atès la petició i ha deixat Mas lliure sense cap mesura cautelar i amb l'avís que es presenti al tribunal cada cop que sigui requerit.



Després que aquest dilluns declaressin Marta Rovira, d'ERC, i Marta Pascal, del PDeCAT, aquest dimarts torna a ser el torn de membres exconvergents, que han arribat acompanyats de càrrecs del partit. Mas ha començat a declarar cap a les 9.20 hores davant del magistrat instructor del Suprem.



L'expresident ha arribat cap a les 8.45 hores a la seu del Suprem acompanyat de la seva dona, Helena Rakosnick, i ha rebut el suport dels diputats al Congrés del PDeCAT Jordi Xuclà, Ferran Bel i Carles Campuzano, del senador Josep Lluís Cleries; de la coordinadora general del seu partit, Marta Pascal, de l'expresident de l'ACM Miquel Buch i del dirigent de Demòcrates, Antoni Castellà. A la seva entrada, també l'esperaven un petit grup de falangistes.



Per la seva banda, l'expresidenta de l'AMI Neus Lloveras ha arribat poc abans de les 11 del matí al Tribunal Suprem per declarar davant del magistrat instructor Pablo Llarena investigada en la causa pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Lloveras ha arribat acompanyada de veïns del seu municipi, així com diversos càrrecs del PDeCAT, que li han donat ànims. També l'han escridassat un parell de ciutadans amb banderes espanyoles.





