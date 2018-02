Els comuns insisteixen en un ple per desbloquejar la investidura

Catalunya En Comú Podem va insistir ahir en la via per celebrar un ple extraordinari per debatre, entre d'altres, la proposta de resolució dels comuns que busca que el Parlament demani al president de la cambra, Roger Torrent, un ple d'investidura amb candidat «efectiu» alternatiu a Carles Puigdemont (JxCAT). «Nosaltres defensem un ple per analitzar les vies per al desbloqueig a Catalu-nya i en defensa de l'escola pública catalana», va sentenciar la portaveu parlamentària del grup, Elisenda Alamany.

En aquesta línia, els comuns van acusar Ciutadans de buscar «espectacle i xou» amb la proposta de ple que han posat sobre la taula. «El que defensa Arrimadas no ho sap ni ella ni cap altre partit polític de l'arc parlamentari, no s'ha posat en contacte amb ningú», es va queixar Alamany, que va demanar a Cs que concreti per a què proposa un ple. «Estan més preocupats per contribuir a l'espectacle i als titulars que a sortir del bloqueig, que és el que necessitaríem per lleialtat i responsabilitat política», va insistir.



Suport del PSC

Per la seva banda, el PSC ja va anunciar ahir que donarà suport a les propostes de ple extraordinari fetes per Cs i pels comuns si aquestes «han de servir per desbloquejar la situació actual». El secretari d'Organtizació del PSC, Salvador Illa, va asseverar que aquest ha de ser el principal objectiu i va assegurar que Cs no els va informar que anaven a fer aquesta proposta. Illa també va qüestionar quina és l'«efectivitat» que puguin tenir aquests dos plens proposats però va afirmar que no s'oposaran que les iniciatives tirin endavant.

D'altra banda, va lamentar les crítiques d'Alamany sobre la posició del PSC sobre el model d'escola catalana i va assegurar que la defensa del PSC ha estat «clara i nítida». Illa també va dir que els socialistes no han rebut encara resposta de Torrent a la petició que van registrar la setmana passada instant-lo a iniciar una nova ronda de contactes per trobar aquest candidat alternatiu a Puigdemont.