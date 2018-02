Detingudes a França tres persones relacionades amb els atemptats de Barcelona i Cambrils

Els serveis policials francesos, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, han detingut aquest dimarts tres persones per la seva presumpta per la seva presumpta vinculació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. Els tres arrestats estan directament relacionats amb el terrorista Driss Oukabir, que es troba actualment a la presó per la seva suposada pertinença a la cèl·lula terrorista que va atemptar Catalunya el passat mes d'agost. Les detencions s'han dut a terme als departaments occitans de Gard i Tarn. Els agents també han practicat diversos registres en domicilis francesos.

El Ministeri de l'Interior subratlla que després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, una de les principals línies d'investigació que es va obrir i que encara està activa, va ser la d'esbrinar possibles connexions dels membres de la cèl·lula terrorista amb terceres persones que residissin fora d'Espanya i ha assegurat que l'estreta col·laboració de les autoritats franceses amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra "està sent clau per al correcte esclariment dels possibles vincles que ha pogut mantenir aquesta cèl·lula terrorista a l'exterior".

Els investigadors esperen que d'aquesta actuació, i de les dades obtingudes en els registres, es puguin incorporar fets rellevants sobre la relació i possible connexió dels detinguts amb els terroristes participants en els atemptats a Catalunya ara fa poc més de mig any.

El Ministeri també ha recordat que aquestes actuacions s'emmarquen en la investigació duta a terme entre els dos països, i recollida en el mecanisme de col·laboració de l'equip conjunt d'investigació, que autoritats de França i Espanya van signar el passat octubre, i que a Espanya està dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i coordinada per la seva Fiscalia. Aquests equips conjunts d'investigació se signen ad hoc entre autoritats judicials i policials de tots dos països i tenen una vigència de 6 mesos.

Per la seva banda, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dit als passadissos del Senat que l'operació segueix oberta i no se'n poden donar més detalls. El ministre ha felicitat la policia francesa, així com la Guàrdia Civil i els Mossos per l'operació. A més, ha dit que des que es va activar el nivell 4 d'alerta antiterrorista s'han fet 227 detencions.