«L'Anna Gabriel no ha fugit, ha buscat refugi per una persecució política»

La sallentina Anna Gabriel no tornarà per ara a Espanya i s'estarà una temporada a Suïssa. Ho ha avançat ella mateixa a través de la premsa helvètica i ho ha confirmat en bloc la cúpula de la CUP en una roda de premsa, aquest dimarts a la tarda. L'exdiputat Benet Salellas ha justificat que la marxa de la cupaire no respon a escapar de la justícia espanyola i del Tribunal Suprem, on estava citada a declarar demà, dimecres, per la causa del procés independentista: "No ha fugit, ha buscat refugi per una persecució política".

En la compareixença, on ha estat rodejat pels diputats de la CUP i el Secretariat Nacional, Salellas ha defensat que Gabriel no té garanties d'un judici just i que des de l'organització política s'ha decidit el seu trasllat a Ginebra perquè encapçali una estratègia de "internacionalització de la situació política" de Catalunya.

Ha explicat que l'estratègia de la CUP es va dividir en dos vessants: la primera amb la declaració de l'exdiputada Mireia Boya, que pretenia ser "un defensa política al Suprem"; la segona, la de Gabriel, que té la intenció d'internacionalitzar el conflicte polític fora de les fronteres espanyoles.

Té previst instal·lar-se i buscar feina a Ginebra



En una entrevista a la la cadena suïssa RTS, la primera que ha donat després d'haver fet públic que no anirà demà a declarar davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, Gabriel ha detallat que té la intenció de quedar-se a viure i treballar a Suïssa i que es plantejaria demanar asil polític si la justícia helvètica acceptés la petició d´extradició de la justícia espanyola.

En un francès impecable, l´exdiputada cupaire ha assegurat que no serà a Madrid i preveu continuar la seva vida a Ginebra, almenys a curt termini, "si em quedo aquí miraré de reprendre la meva activitat acadèmica. Sóc professora de Dret a la Universitat de Barcelona, i he vingut aquí a treballar i a instal·lar-me".