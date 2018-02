L'exfiscal Mena diu que té la certesa que Junqueras, Forn i els Jordis són «presos polítics»

L'exfiscal en cap de Catalunya José María Mena considera que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són «presos polítics». «Tinc la certesa que són presos polítics», va afirmar ahir al matí en declaracions a TV3. L'exfiscal ho va justificar dient que la seva acció ha estat política i el resultat que cercaven era polític, i això, va afegir, «no és pejoratiu per a un estat democràtic». «Però, que són presos polítics perquè el seu comportament és exclusivament polític és un fet cert», va assenyalar Mena, que va assegurar també que «l'independentisme és perfectament legal i no perseguible».

L'exfiscal en cap de Catalunya assegura que no veu violència en allò que descriuen com a violència: «Això em deixa perplex, mira que m'he llegit vegades les actes i segueixo sense trobar la violència», va dir Mena, segons el qual no ha existit el delicte de rebel·lió. En aquest sentit, l'exfiscal assenyala que «perquè es pugui imputar violència a algú s'ha de demostrar que aquesta persona ha organitzat que se'n produeixi». A més, va assenyalar que «a l'ADN dels organitzadors de tot això hi ha el pacifisme. Ningú no volia la violència, encara que hi hagués incidents particulars», com els dels vehicles malmesos de la Guàrdia Civil.