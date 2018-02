Merkel nomena com a nova secretària general de la CDU la seva possible successora

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va designar ahir com a primera ministra del diminut estat federat del Sarre Annegret Kramp-Karrenbauer, nova secretària general de la seva Unió Cristianodemòcrata (CDU) en lloc del dimissionari Peter Tauber.

Annegret Kramp-Karrenbauer és considerada la possible successora de Merkel com a líder del partit i futura candidata a la direcció de Govern, i sol ser comparada amb Merkel per l'estil sobri i serè.

En una compareixença conjunta davant la premsa, Merkel va dir que és «una gran sort» poder tenir els serveis de la fins ara cap de Govern regional. Merkel va destacar que no és gens natural que una primera ministra que va guanyar fa no gaire eleccions deixés la funció de Govern per dedicar-se al partit.

La dirigent conservadora va obtenir un triomf decisiu en els comicis regionals de Sarre el març del 2017, la campanada inicial per a una sèrie de derrotes dels socialdemòcrates amb Martin Schulz al capdavant que van culminar en el pitjor resultat històric en els comicis generals del 24 de setembre.

Kramp-Karrenbauer va desafiar tots els pronòstics i es va alçar a la seva regió limítrofa amb França amb el 40,7% dels vots, enfront del 29,6% de l'SPD. Des de llavors governa per segona vegada amb el SPD de soci menor.

La futura secretària general dels democristians va anunciar una renovació dels continguts del partit. En aquest sentit, va dir que en els propers mesos posarà en marxa un debat sobre el programa de la CDU en el qual s'han de tenir en compte tots els corrents de l'agrupació. Aquesta discussió serà portada a terme «des de les bases fins a la cúpula», va avançar. «La democràcia necessita partits populars forts», va argumentar.