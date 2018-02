La Mesa posposa l'admissió a tràmit de la modificació de la llei de Presidència

La Mesa ha decidit posposar l'admissió a tràmit de la proposta de JxCat de modificar la llei 13/2008 de la Presidència, de cara a una investidura de Carles Puigdemont a distància. Segons han informat fonts parlamentàries, a proposta de JxCat i ERC la decisió s'ha pres així a l'espera que els serveis jurídics del Parlament elaborin un informe sobre l'abast i els efectes de la reforma respecte de la decisió del Tribunal Constitucional sobre com investir Puigdemont. L'informe podria estar a punt de cara a la reunió de la Mesa del proper dimarts.

La proposta de modificació va entrar finalment a l'ordre del dia de la reunió d'aquest dimarts, després que la setmana passada no s'abordés. JxCat va registrar en solitari la proposició de modificació a principis de febrer per poder investir el seu candidat, Carles Puigdemont, a distància. Algunes fonts van plantejar dimarts passat que en la petició hi havia contradiccions en les vies de tramitació –JxCat va demanar-ho per via d'urgència extraordinària i lectura única- i que es pretenia que s'aclarís la fórmula per no haver de tombar la petició per motius formals.



Junta de Portaveus per les comissions



Una altra qüestió que encara es manté encallada és l´acord que els portaveus haurien de tancar per fixar el nombre de membres de cada grup a les comissions del Parlament. De moment, les formacions no han aconseguit un pacte, però les converses continuen i podrien arribar a bon port aviat. Tant és així que el president, Roger Torrent, ha avançat que molt probablement convocarà una Junta de Portaveus extraordinària per al proper dijous amb l´objectiu de tancar la qüestió.

El problema, a hores d´ara, rau en intentar quadrar que el nombre de representants de cada grup parlamentari mantingui les majories que els partits tenen al ple, per tal de no alterar la iniciativa política a les comissions. A més, hi ha la qüestió del grup mixt, que amb algunes combinacions tindrien un únic representant i, per tant, CUP o PPC es podrien quedar sense representació a determinades comissions. Amb tot, hi ha propostes sobre al taula que, augmentant el nombre de representants de tots els grups podrien aconseguir encaixar totes les peces, no alterar les majories i mantenir la representació dels dos subgrups del mixt.