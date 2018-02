PP i Cs carreguen contra Gabriel per la possible incompareixença judicial

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar ahir que en cas que l'exdiputada sallentina de les CUP Anna Gabriel no acudeixi a la cita judicial demà al Tribunal Suprem «haurà d'explicar a la ciutadania per què té una condició diferent i se situa per sobre de la llei». Així, va comparar la seva possible fugida a Suïssa amb el cas de Carles Puigdemont apuntant al fet que «qualifica la seva qualitat ètica i política».

«Cadascú és responsable dels seus actes, si hi ha alguna obligació per als responsables polítics és la de donar exemple, això hauria d'estar present en la vida pública i no sempre succeeix», va assegurar Catalá en declaracions abans de participar en un esdeveniment sobre dret i gastronomia.

Dissabte es va saber que Gabriel és a Ginebra amb altres membres de l'organització anticapitalista, en un viatge organitzat com a «estratègia de defensa» davant la citació del Suprem. Es preveu que Gabriel aclareixi avui en roda de premsa si compareixerà o no a la declaració. El ministre va aconsellar a Gabriel acudir al Suprem, on està citada per prendre-li declaració com a investigada en el cas pel procés independentista, i defensar els seus plantejaments.

Per la seva banda, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va manifestar que el fet que Gabriel s'hagi «amagat» a Suïssa posa en evidència que «aquells que són tan valents al Congrés o al carrer de llançar missatges en contra d'Espanya i de voler incendiar la població per mirar de dur a terme un acte de revolta, a l'hora de la veritat són covards». Segons Albiol, la marxa a Suïssa d'Anna Gabriel és el «penúltim episodi de l'esperpent dels independentistes» i segueix la mateixa estratègia d'«amagar-se i no donar la cara» que l'expresident Carles Puigdemont.

Des de les files de Ciutadans, la presidenta del grup parlamentari, Inés Arrimadas, va dir a la CUP que no té «cap suport internacional, excepte l'extrema dreta flamenca». Arrimadas va valorar també que el procés ha desembocat en un «'salvi's qui pugui' que ja no es creu ningú». Per a la diputada de Cs, el procés independentista ha estat una «gran farsa» que només ha generat fugida d'empreses i «fugats de la justícia», i demana als independentistes que «deixin de mentir» i «mirin als ulls a qui els han votat per dir-los la veritat mentre canten La traviata quan estan davant del jutge».