El PP durà al Parlament la reforma per modificar l'ús del català a l'escola

El PP engegarà una iniciativa al Parlament per «garantir» que els pares puguin triar a Catalunya l'educació dels seus fills en castellà, amb el 25% d'assignatures, tal com ha establert el Tribunal Suprem. A més, va instar els partits de l'oposició a impulsar l'aplicació plena de la LOMCE, que segons ha dit està en «part bloquejada» a fi d'un pacte educatiu que no arriba. La norma estableix el castellà com a llengua vehicular en l'educació a tot l'estat.

Pablo Casado, portaveu del PP, va explicar aquestes iniciatives després del Comitè de Direcció d'aquest partit, en el qual es va decidir mantenir el pols en aquest assumpte per aconseguir que els pares puguin triar l'educació en castellà també a Catalunya.

L'estratègia dels populars segueix diversos camins. El del Parlament, a través d'una iniciativa que el PP ha de concretar per garantir que es pugui estudiar en castellà i a la qual espera que se sumin altres partits que aposten pel mateix, en clara referència a Ciutadans.

La proposta es presentarà, va dir, quan es desbloquegi la legislatura, paralitzada per l'absència del Govern català. D'altra banda, el PP exigeix l'aplicació completa de la LOMCE, que, segons Casado, l'oposició manté bloquejada, ja que garanteix aquesta mateixa possibilitat d'estudiar almenys una part en castellà en totes les comunitats autònomes. També a Catalunya.

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Estudis Sufragats amb Fons Públics (Fapaes) va lamentar ahir «l'ús totalment partidista i pervers» que el Govern central vol fer de l'educació a Catalunya.



«El Govern no té legitimitat»

El coordinador de diputats i senadors del PDeCat, Jordi Xuclà, va recordar ahir al Govern que «no té legitimitat» per modificar la Llei educativa a Catalunya, tal com l'Executiu ha anunciat, ja que el seu mandat a través de l'article 155 és «en funcions» i no li permet prendre decisions polítiques. «Ells mateixos van crear la doctrina» que un Govern en funcions no podia prendre decisions d'aquest caire, va assenyalar el diputat, per recordar la «llauna» que l'Executiu va donar des del mes d'octubre del 2015 fins a octubre del 2016, recordant que estava en funcions.