Rovira i Pascal admeten a Llarena que la DUI va ser «política sense efectes jurídics»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, van admetre ahir davant del magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena que la declaració d'independència del 27-O va ser una declaració «política», però «sense efectes jurídics». A més, també van reconèixer que el referèndum de l'1-O «no tenia base en la legalitat espanyola».

Ambdues estaven citades a declarar com a investigades en la causa contra el procés sobiranista. Rovira, la primera en arribar, va declarar poc més de dues hores i només va respondre a les preguntes de Llarena, de la fiscal i del seu advocat. Tot i que Vox va sol·licitar la presó provisional sense fiança per a Rovira per possible reiteració delictiva i risc de fuga, la fiscalia i l'advocacia de l'Estat van demanar la llibertat amb fiança, sense fixar una quantitat concreta. El magistrat, finalment, va acordar una fiança de 60.000 euros i avui probablement fixarà el termini per pagar-la. Pel que fa a Pascal, cap acusació va demanar mesures cautelars per a ella, que va quedar en llibertat després de declarar al Suprem.

Rovira va explicar que el matí de l'1-O va plantejar a Carles Puigdemont suspendre les votacions després de les càrregues policials, però es va quedar «sola» defensant aquesta tesi. Segons va apuntar, l'opció es va posar sobre la taula en una reunió convocada per Puigdemont després de les primeres càrregues policials, a la qual van assistir diversos membres del Govern i representants dels partits independentistes. Segons Rovira, Puigdemont va tancar aquesta porta adduint que hi havia molta gent que esperava votar i que suspendre la votació seria pitjor.

Mostra de voluntat política

La republicana va defensar davant Llarena «el dret dels ciutadans de Catalunya a votar» i «la democràcia» i, segons fonts d'ERC, va recordar que el Parlament de Catalunya ja va aprovar una declaració d'autodeterminació el desembre del 1989 i que, aleshores, com que no hi havia majoria independentista, no se li va donar importància. Segons fonts jurídiques va apuntar també que la declaració d'independència del 27-O va ser una manifestació de «voluntat política» amb caràcter simbòlic, perquè «tothom sabia que no tenia cap efecte i quedaria suspesa». La secretària general d'ERC va assegurar textualment que «s'ha d'assumir la realitat i la legalitat vigent» i es va desvincular del document «Enfocats», en què es basa part de la causa i del suposat «comitè estratègic». Rovira va recordar que no tenia cap tasca de gestió, sinó només política, i que ni era ponent ni portaveu en les discussions sobre les lleis de desconnexió.

Urgència per formar govern

Per la seva banda, Pascal va declarar durant menys d'una hora i va respondre a les preguntes de totes les parts, tot i que el magistrat Llarena no n'hi va fer cap. Segons fonts jurídiques, durant la seva declaració va insistir que la DUI tenia caràcter «polític» però no jurídic, i va recordar que en les reunions que ha mantingut amb Puigdemont li ha transmès que era convenient formar govern «el més aviat possible». Pascal, que va sortir ràpidament del Suprem sense fer declaracions als mitjans, no va coincidir amb alguna de les parts que apuntaven que els fets del 20 i 21 de setembre van tenir caràcter violent.