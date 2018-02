El Suprem envia a la presó un raper per injúries al rei

El Tribunal Suprem ha ratificat la pena de tres anys i mig de presó, imposada per l'Audiència Nacional, per al raper José Miguel Arenas Beltrán –conegut com a 'Valtonyc'- per enaltiment del terrorisme, calúmnies, injúries greus a la Corona i amenaces no condicionals pel contingut d'una sèrie de cançons de les quals n'era l'autor i els va pujar de manera gratuïta a la xarxa. L'alt tribunal ha rebutjat així els arguments de l'acusat, que va defensar el seu dret a la llibertat d'expressió i a la creació artística i va subratllar que el llenguatge del rap és extrem, provocador, al·legòric i simbòlic.

Segons la sentència, les cançons incloïen expressions de suport i elogi a les organitzacions terroristes GRAPO, ETA i a alguns dels seus membres, contra el Rei i els seus familiars i contra el president del Cercle Balear, Jorge Campos, de qui les cançons s'assenyalava que "Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear", "volem la mort per a aquests porcs", "arribarem a la nou del teu coll, cabró, torbant-nos en el palau del Borbó, kalashnikov'", "li arrancaré l'artèria i tot el que calgui" i "volem la mort per a tots aquests porcs".A més, recalca que l'Audiència Nacional va tenir en compte que "la pluralitat dels missatges continguts a les cançons publicades a Internet i amb accés obert per l'acusat tenen un indubtable caràcter laudatori de les organitzacions terroristes GRAPO i d'ETA i dels seus membres, el qual va més enllà de les l'expressió de coincidències amb objectius polítics, solidaritat amb els presos o camaraderia arran de vincles ideològics", que a més, impliquen un elogi "no dels objectius polítics sinó dels mitjans violents" utilitzats per les organitzacions terroristes.