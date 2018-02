El TC tomba les ajudes per escolarizar en castellà en centres privats a Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat parcialment per unanimitat el recurs de la Generalitat contra la Lomce i ha anul·lat la disposició addicional que buscava garantir l'escolarització en castellà a Catalunya.

En concret, declara inconstitucionals i nuls els paràgrafs de la llei impulsada per l'exministre José Ignacio Wert que preveia ajudes per a les famílies que volien escolaritzar els seus fills en castellà per matricular-los en centres privats si no existia oferta pública.

L'ajuda es va establir en 6.000 euros per alumne a càrrec de fons públics de la Generalitat. El Constitucional considera que hi havia invasió de competències en matèria d'educació.