Trump accepta revisar millor els antecedents dels posseïdors d'armes després del tiroteig a Florida

El president dels Estats Units, Donald Trump, va donar el seu suport a una iniciativa legislativa per «millorar» la revisió d'antecedents dels que vulguin comprar armament, en un aparent gir polític després del tiroteig perpetrat la setmana passada en un institut a Florida en què 17 persones van ser assassinades.

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va explicar que Trump ha parlat amb el senador republicà John Cornyn sobre un pla promogut per ell i pel seu company demòcrata Chris Murphy per revisar la llei federal.

Com sol ser habitual, la tragèdia de Florida ha revifat les crides d'una part de la societat nord-americana per endurir els controls en matèria d'armes, aspecte que Trump no només havia negat de paraula fins ara, sinó que també va derogar una mesura adoptada durant l'anterior Administració per restringir la compra a certes persones.