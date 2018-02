Urkullu nega que Rovira li demanés desbloquejar la investidura

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va negar ahir que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, li hagi demanat que intercedís davant Carles Puigdemont amb la finalitat de desbloquejar la investidura del proper president de la Generalitat, i va aclarir que «ara com ara» no ha parlat amb ella. D'aquesta manera, va desmentir les informacions que asseguren que Rovira va trucar fa uns dies al lehendakari per demanar-li que parlés amb Puigdemont per desbloquejar la situació a Catalunya. En ser preguntat pels mitjans, Urkullu va indicar que no acostuma a parlar públicament d'aquest tipus de coses «fins que no hagin passat, si és que han de passar».