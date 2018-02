Via lliure perquè de Guindos sigui vicepresident del BCE

Els ministres d'Economia i Finances de l'Eurozona van proposar ahir el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, com a vicepresident del Banc Central Europeu (BCE). La decisió, previsible després que Irlanda retirés a última hora el seu candidat, es va prendre a la tarda, amb l'absència de De Guindos. Amb la retirada, el governador del Banc Central d'Irlanda deixa via lliure al ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, l'altre únic candidat a ocupar la plaça a Frankfurt.

«És en l'interès del BCE que la decisió es prengui per consens», va dir Donohoe en declaracions als periodistes just abans d'entrar a la reunió amb els seus homòlegs europeus, que ahir a la tarda havien de votar quin dels dos candidats recomanaven pel seient al BCE.

L'irlandès va assegurar també que De Guindos «farà una feina excel·lent si és escollit». Previsiblement, l'Eurogrup proposarà aquest dilluns el ministre espanyol d'Economia com a vicepresident de l'entitat bancària.

Tot i que la posició al BCE està pràcticament garantida, el candidat encara ha de passar alguns filtres burocràtics. L'Ecofin adoptarà dimarts una decisió formal sobre el candidat i l'elevarà al Consell Europeu, que tindrà l'última paraula després de consultar les opinions de l'Eurocambra i del BCE.

«Confio que el grup prendrà una decisió aquest vespre que vetllarà per l'interès del funcionament i l'èxit del BCE», va dit Donohoe.

Preguntat per la idoneïtat de triar un ministre, com De Guindos, i no un governador, per una posició al BCE, Donohoe es va mostrar convençut que si és designat, l'espanyol farà «una gran tasca» com a vicepresident i va suEl perfil marcadament polític de De Guindos va provocar la setmana passada el rebuig de la majoria de grups del Parlament, que van mostrar-se partidaris de Lane després que tant ell com De Guindos compareguessin davant del Comitè d'Afers Econòmics.

En un comunicat el president del comitè Roberto Gualtieri va afirmar que «la majoria de grups polítics van considerar el governador Lane més convincent». A més, va remarcar que alguns partits «van expressar reserves sobre el nomenament del ministre De Guindos». Els eurodiputats també van lamentar que no es presentés cap dona candidata pel càrrec, tal com s'havia demanat des de la cambra.

L'eurodiputat Ernest Urtasun va lamentar la retirada del candidat irlandès Philip Lane a la vicepresidència del BCE. «La confirmació del lloc de vicepresident del BCE per a De Guindos és una mala notícia», va comentar Urtasun. L'eurodiputat també va avançar que el grup dels Verds/ALE proposarà a la resta de grups parlamentaris fer un dictamen negatiu el 26 de febrer, quan està previst que el candidat designat per l'Eurogrup, previsiblement l'espanyol, comparegui davant l'Eurocambra en una audiència.

Urtasun va lamentar que el posicionament del Parlament Europeu respecte la candidatura sigui «estrictament consultiu» i no tingui cap efecte vinculant. En aquest sentit va apuntar que «cal» reformar el mètode d'elecció per a càrrecs com els del comitè executiu del banc amb seu a Frankfurt i «garantir» que siguin escollits per la cambra a través d'un procés «en plena transparència». A més, el diputat dels Verds va tornar a criticar que els estats no haguessin proposat cap candidata, com va es va demanar des del parlament.principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 1700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 1800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 1900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 2000

Debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 2200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 2300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 2400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2500

Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 2600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 2700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 2800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 2900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 3000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 3100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 3200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 3300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 3400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 3500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 3600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 3700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 3800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 3900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 4000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 4100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 4200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 4300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 4400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 4500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 4600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 4700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 4800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 4900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 5000. Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5200 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5300 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5400 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5500 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5600 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te pa 5700 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse existi 5800 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii hab 5900 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te 6000 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exis 6100 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 6300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 6400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 6700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 6800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 6900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7000 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7100 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7200 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius tes 7300 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exisr 7400 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7500 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7600 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 7700 debemus, hunc facilem et cotidianum novisse sermonem nunc pro relicto est habendum prudemtii ha 7800 Ac si, ut cogitata praeclare eloqui possent, non nulli studio et usu elaboraverunt, cuius te p 7900 principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum esse exist 8000.