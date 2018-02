Fapac, estudiants i sindicats veuen com una «cortina de fum» la casella lingüística del PP

Bona part de la comunitat educativa, entre la qual hi ha la Fapac –Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya–, FAPAES, el sindicat USTEC-STEs i els sindicats d'estudiants, ha fet front comú amb la CUP i Catalunya En Comú Podem per lluitar contra tot tipus de segregació escolar i s'ha fixat com a objectiu aconseguir retirar el finançament públic dels col·legis que segreguen per sexe el curs vinent.

Per a la presidenta de Fapac, Belén Tascón, l'anunci de la casella lingüística ha estat una «cortina de fum» per poder aprovar la renovació de 1.950 concerts i mantenir així «la segregació per raons socioeconòmiques» i, en el cas de les escoles de l'Opus Dei, per raons de sexe. Per això, la federació confia que abans de signar la resolució es pugui arribar a l'acord de retirar una part d'aquests concerts i, a més a més, obrir el debat sobre la conveniència de la doble xarxa. El col·lectiu, juntament amb la CUP i els comuns, vol evitar la signatura de la resolució dels concerts educatius, que es podria fer efectiva la primera quinzena de març, després que el Consell de Ministres autoritzés a signar-la. Les dues formacions van donar suport a la comunitat educativa i van demanar una «xarxa pública única» que garanteixi la igualtat d'oportunitats a tots els estudiants, una qüestió que consideren que no respecta el sistema de concerts econòmics.

Tot i que el temps és just, aquest sector de la comunitat educativa veu viable poder complir la moció del juliol passat i l'acord per a la formació de Govern, en què es condicionava la investidura a la no renovació dels concerts educatius a les escoles de l'Opus Dei que segreguen per sexes, i que suposaria una inversió de 30 milions d'euros per a 16 centres escolars.