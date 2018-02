La Fiscalia i l'acusació particular demanen presó per Anna Gabriel

La Fiscalia del Tribunal Suprem ja ha presentat davant el jutge Parlo Llarena un escrit perquè dicti ordre internacional de detenció contra l´exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que –tal com ella mateixa va anunciar en una entrevista a un diari suís- no s´ha presentat aquest dimecres a la citació que tenia com a investigada en el marc de la causa contra el procés independentista.

El jutge haurà de determinar ara si emet aquesta ordre internacional de detenció com a pas previ a la petició d´extradició, malgrat que un portaveu del ministeri de Justícia Suís va apuntar aquest dimarts que Suïssa "probablement no podrà autoritzar l´extradició" perquè "a priori" els crims de que se l´acusa són de tipus "polític". Suïssa també podria tancar la porta a altres peticions de la justícia espanyola, com per exemple interrogar-la "com a sospitosa".

Al seu escrit de dues pàgines, la Fiscalia recorda que "és la segona vegada" que Gabriel no compareix a una citació, en referència al fet que la seva defensa va demanar un ajornament –concedit pel jutge- perquè no hagués de declarar el 14 de febrer. El Fiscal també apunta que segons les notícies aparegudes als mitjans de comunicació l´exdiputada de la CUP es troba a Ginebra, a Suïssa.

Ordre de presó, detenció internacional i extradició

Per aquest motiu li demana que decreti ordre de presó provisional per procedir a la posterior reclamació davant les autoritats competents de Suïssa perquè "es procedeixi a la seva detenció per a ser posada a disposició de l´òrgan judicial" i "impedir que continuï en situació de fuga". Es tracta, apunta la Fiscalia, d´ordenar la recerca i captura internacional de la investigada i la seva detenció a efectes del Conveni d´Extradició de 1957.

La Fiscalia ha actuat després que la secretària judicial del Tribunal Suprem ha aixecat aquest dimecres a les 10.00h (30 minuts després de l´hora en que estava cridada a declarar) una acta d´incompareixença de l´exdiputada de la CUP.

Gabriel va anunciar aquest dimarts en una entrevista al diari suís Le Temps que es quedarà a Suïssa pels seus dubtes sobre la possibilitat de tenir un "judici just" a l´Estat. A la cita no hi ha assistit tampoc la seva defensa, ni la Fiscalia, ni tampoc el jutge.

Sí que hi ha anat l´Advocacia de l´Estat, que ha anunciat que s´afegirà a la petició que faci la Fiscalia, i els representants de l´acusació popular de Vox, que han demanat que s´obri ja el procediment per aconseguir l´extradició de l´exdiputada de la CUP.

Un cop aixecada l´acta d´incompareixença i amb la petició de la Fiscalia, el jutge ha de decidir ara si activa per la via ràpida per demanar l´extradició de Gabriel, que implica convertir ja avui l´ordre de citació en ordre de detenció internacional i, un cop localitzada Gabriel, l´ordre d´extradició. La via lenta implicaria esperar que s´acabi la instrucció del cas, i un cop hi hagi interlocutòria de processament demanar aquesta extradició.

Llarena havia citat Gabriel com a investigada juntament amb una nova fornada de líders independentistes als que investiga a la causa contra el procés: Mireia Boya, Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas i Neus Lloveras, als qui situa –com a l´exdiputada de la CUP- com a integrants del suposat ´comitè estratègic´ del procés que descriu el document Enfocats .

Segons el jutge, l´agenda de l´exnúmero dos de la Consellera d´Economia, Josep María Jpvé, apunta que haurien participat en reunions que haurien servit per "idear" el procés independentista, i per tant haurien aportat "suport polític" per a l´execució del referèndum i la declaració d´independència.