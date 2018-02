Llarena ordena que Gabriel sigui detinguda si entra a l'estat

El jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena ha ordenat que l'exdiputada sallentina de la CUP Anna Gabriel sigui detinguda tan bon punt entri a l'estat espanyol. D'aquesta manera el magistrat ha evitat demanar l'extradició de Gabriel a la justícia Suïssa, mesura que el país helvètic ja havia anunciat que no facilitaria.

La decisió de Llarena arriba després que la Fiscalia i l'acusació particular VOX hagin demanat aquest mateix matí que es dictés ordre de presó provisional per a l'exdiputada.

Aquestes mesures arriben arran de la negativa de Gabriel de presentar-se a declarar al Tribunal Suprem, citació que tenia prevista per aquest matí i a la que, com ja va anunciar aquest dimarts en una entrevista a la premsa suïssa, no ha acudit.

Anna Gabriel també va declarar ahir la seva intenció de no tornar, almenys temporalment, a l'estat espanyol i quedar-se a viure a Ginebra, on té previst instal·lar-s'hi i continuar desenvolupant la seva vida acadèmica.