Millet i Montull podran sortir en llibertat sota fiança

L'Audiència de Barcelona ha deixat l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i seva mà dreta, Jordi Montull, sota fiança de 400.000 euros i 100.000 euros, respectivament, segons han informat fonts judicials. Millet va ser condemnat a nou anys i vuit mesos i Montull a set anys i mig i la mateixa Audiència va ordenar l'ingrés immediat a un centre penitenciari, atenent així la petició de la Fiscalia.

Ara, el tribunal ha estimat parcialment la petició de les defenses contra la resolució que acordava la presó per als dos exdirigents del Palau. Els magistrats han imposat aquestes fiances per les elevades condemnes i per entendre que ni l'arrelament ni l'edat avançada són motius suficients per descartar el risc de fuga.

En cas de satisfer aquestes fiances, Millet i Montull hauran d'entregar el passaport, no podran sortir de territori espanyol i s'hauran de presentar al jutjat cada mes.