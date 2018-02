Puigdemont fa autocrítica

Dos mesos després del 21-D, Carles Puigdemont es nega a desaparèixer del mapa mental dels catalans i des de Brussel·les es complicat aparèixer a les primeres planes dels diaris. Un mecanisme utilitzat per l'equip més proper del candidat de JxCat és incendiar les xarxes amb les seus missatges enigmàtics, enèrgics o simplement presencials per evitar perdre el seu protagonisme i reclamar la seva capitania del bloc independentista.





Vuit setmanes després de les eleccions que defineix com "imposades, amb presos polítics i exiliats, fetes a mida per fer guanyar el tripartit 155, però van fracassar de nou, mentre l'independentisme obtenia 70 diputats i superàvem per primera vegada els 2 milions de vots".



Tot i així, aquest bloc encara no ha estat capaç de trobar un candidat de consens polític amb i legal per encapçalar un govern que pugui ser investit pel Parlament. Aquest fet és el que tracta de excusar Puigdemont des de la xarxa social dedicada a les fotografies: "Som conscients que les negociacions haurien d'haver anat més de pressa, però la situació és complexa per tothom" i justifica aquesta inactivitat i la manca d'acord en les agendes de cada un dels actors implicats que defineix com "múltiples fronts, amenaces i coaccions." Per tractar de cosir les fractures que s'han produït durant aquests mesos entre els tres grups, PdeCAT, ERC i la CUP recorda "que tots som aliats i que els retrets només alimenten la caverna."





"Germanor, solidaritat, decisió i implementació.", reclama l'expresident a Instagram amb una imatge de les icòniques urnes de l'1-O tot interpretant que "el repte és molt gran, però la força del poble és incommensurable i la nostra determinació insubornable."