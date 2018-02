Puigdemont proposarà Jordi Sànchez com a president un cop investit a Brussel·les

? La possibilitat que Carles Puigdemont pugui exercir com a president efectiu a Catalunya és cada cop més complicada. Malgrat això, no renuncia a ser investit president «simbòlic». Segons publicava ahir La Vanguardia digital, els plans de l'expresident de la Generalitat passen ara per proposar el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, com a candidat a la Presidència de la Generalitat després de ser investit ell mateix president «simbòlic» a Brussel·les cap al dia 27 de febrer. Segons La Vanguardia, així ho haurien avançat fonts properes a la negociació. Es dóna la circumstància que Puigdemont té previst un acte aquest mateix dia 27 al Parlament federal belga. Convidat pels nacionalistes flamencs, està previst que el president cessat participi en un acte a la cambra. Cal recordar que l'expresident de l'ANC està a la presó de Soto del Real des del 16 d'octubre passat, al costat de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa de l'1-O, Pablo Llarena, ha desestimat en més d'una ocasió alliberar-los, a pesar que Sànchez va ser escollit diputat en el Parlament en les eleccions passades del 21-D. El magistrat segueix al·legant que existeix risc de reiteració delictiva, per la qual cosa, de no permetre l'excarceració del número dos de JxCat, la investidura podria veure's de nou bloquejada.