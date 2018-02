Llarena ha de decidir si demana extradir Gabriel però Suïssa ja avisa que no l'expulsarà

Suïssa no farà cas de la demanda d'extradicó de la justícia espanyola i no expulsarà l'exdiputada sallentina Anna Gabriel, segons ha publicat aquest matí el diari helvètic Le Temps. D'acord amb la informació publicada pel mateix rotatiu, la justícia espanyola té previst demanar avui mateix l'extradició de la bagenca.

Le Temps cita el portaveu de l'oficina federal de la justícia belga, Folco Galli, que considera que Suïssa refusarà la demanda ja que fa referència a un delicte polític, tema que no contemplen ni la legislació helvètica ni la Convenció Europea dels Drets Humans.

L'exdiputada de la CUP va anunciar ahir la seva intenció d'establir la seva residència a Ginebra després de comunicar que no pensava tornar a Espanya per prestar declaració davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la macrocausa relacionada amb el referèndum sobiranista del passat dia 1 d'octubre.

El Suprem obre acta d'incompareixença

Mentrestant, el Tribunal Suprem ha obert avui un expedient d'incompareixença a Gabriel per no haver-se presentat a declarar, tal i com li ho demanava el jutge Pablo Llarena. L'expedient s'ha obert a les 10h del matí, mitja hora després del moment en que hauria d'haver començat la declaració de l'exdiputada sallentina.

Ara haurà de ser Llarena qui faci el proper pas i decideixi si vol anar per la via ràpida i emet una ordre de detenció internacional contra Anna Gabriel o bé si prefereix reclamar-la un cop hagi acabat la fase d'instrucció del cas.