El Govern central «acata» la decisió del TC però insisteix a fer el 25% en castellà

El ministre d'Educació i portaveu del Govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va assegurar ahir des del Congrés dels Diputats que respectarà la sentència del TC que anul·lava els 6.000 euros que havia d'aportar la Generalitat perquè alumnes que volguessin ser escolaritzats en castellà ho fessin en escoles privades, però també va reclamar que les institucions educatives catalanes apliquin la sentència del TSJC que estableix que almenys el 25% de les matèries s'imparteixin en castellà.

«No entenc per què hi està en contra, això és donar drets a tothom i tractar per igual tot el món. Les llengües són per conèixer-nos, enriquir-nos, parlar i no utilitzar-les com a instrument polític», va subratllar en una resposta al diputat d'En Comú Podem Joan Mena durant la sessió de control al Congrés. Mena va acusar el Govern espanyol d'utilitzar el 155 per canviar el model educatiu i ho va qualificar «d'il·legítim, classista, excloent i pensat per dividir», un extrem que el ministre va negar rotundament.

L'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau va assegurar ahir que la sentència del TC posa de manifest que «es van inventar una solució a un fals problema» i que ha anat «més enllà de la legalitat». Rigau va recordar que no hi ha escoles «per a catalans i per a castellans perquè no ho preveu el sistema». Per la seva banda, el president del PP al País Basc, Alfonso Alonso, va afirmar, davant la sentència del Tribunal Constitucional (TC), que anul·la el sistema de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Educació (Lomce) per garantir l'escolarització en castellà a Catalunya, que el Govern central haurà d'acatar la sentència i va reconèixer que aquesta solució «mai va funcionar».



Debat «serè»

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va negar que l'executiu de Madrid vulgui segregar els alumnes per la llengua i va demanar que es posi fi a aquest «debat pervertit que alguns intenten promoure» perquè és una «falsedat». Millo va demanar que es faci un debat «serè i tranquil» per veure quina és la millor fórmula per aplicar les sentències judicials que estableixen que almenys el 25% de les matèries s'imparteixin en castellà.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va recomanar al Govern espanyol repensar la seva intenció d'introduir la casella del castellà en la preinscripció escolar a Catalunya i va demanar «delicadesa» a l'hora de tractar els temes de llengua a l'escola. D'altra banda, també el president de PIMEC, Josep Gonzàlez, va traslladar a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que estan «preocupats» davant dels «moviments a Madrid» sobre la immersió lingüística a les aules.