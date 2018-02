Jutgen un membre de la cèl·lula terrorista de Ripoll acusat de violència masclista

El presumpte membre de la cèl·lula que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils, Driss Oukabir, que es troba en presó provisional per aquests fets, serà jutjat aquest dijous al Jutjat Penal 6 de Girona per violència masclista. El judici tindrà lloc a les 12.30 hores i tant Driss Oukabir com la víctima declararan per videoconferència, ha informat el TSJC. En aquest judici la Fiscalia acusa Oukabir per maltractament i coaccions lleus, si bé la víctima va retirar l'acusació.

Oukabir va tenir un judici ràpid a Ripoll per violència masclista tres dies abans dels atacs, i té vigent una ordre d'allunyament de la seva parella per aquests fets. Segons fonts judicials, Oukabir, que actualment es troba en presó provisional per ordre de l'Audiència Nacional per delictes d'integració en organització terrorista, assassinat i lesions de caràcter terrorista, va ser detingut el 23 de juliol pels Mossos en rebre una denúncia dels veïns. L'endemà, va comparèixer davant la titular del Jutjat de Ripoll, que va acordar una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la seva parella.