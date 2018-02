L'Hospital Clínic crea un web amb informació fiable sobre malalties de metges i pacients

«Quan et diagnostiquen una malaltia, vols obtenir informació, però on l'has de buscar? A Google et poden sortir coses que vés a saber qui les ha escrit». Tanit Tubau, a qui van diagnosticar la malaltia de Chron als 9 anys, és una de les pacients que participa al web PortalCLÍNIC, que es va presentar ahir. Es tracta d'un portal creat per l'Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació BBVA, que té com a objectiu oferir informació sobre salut que sigui fiable i contrastada, i que inclou també la veu de pacients.

El web ofereix, de moment, una seixantena de continguts elaborats i avalats per 200 professionals mèdics i d'infermeria de l'Hospital Clínic sobre malalties, proves i consells de salut, i s'ampliarà amb més informació en una segona fase, en què també es potenciarà la interacció amb els usuaris. «Volem donar llum als pacients que busquen missatges clars i que estiguin bastats en l'evidència científica», va afirmar el director mèdic del Clínic, Antoni Castells.