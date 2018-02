Llarena recorda que les ordres de detenció europees «no s'han de cursar per sospites»

Pablo Llarena, el jutge del Tribunal Suprem que investiga la causa de l'1-O i de la declaració de la República, ha afirmat aquest dijous que les ordres de detenció europees "no s'han de cursar per sospites". Es refereix així a la possibilitat que es tiri endavant una acció d'aquest tipus per a l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que s'ha traslladat a Suïssa i que no ha atès a la citació del Tribunal. "Les ordres de detenció internacional no s'han de cursar per sospites sinó que s'han de cursar el dia que ja se sap que els fets tenen indicis racionals d'haver-se perpetrat i que a més integren un delicte greu a Espanya i un delicte greu al país al qual se li demana l'esforç i la col·laboració", ha afirmat.