L'ONU adverteix de la «monstruosa aniquilació» a la ciutat siriana de Ghuta

L'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Zeid Ra'ad al Hussein, va denunciar la «monstruosa aniquilació» a la qual estan sotmetent el règim de Bashar al-Assad i els seus aliats els habitants de la zona de Ghuta Oriental, situada a les afores de Damasc i on han mort almenys 346 persones des del 4 de febrer. «Hi ha centenars de milers de civils atrapats per cinc anys de setge, que pateixen la privació de les seves necessitats més bàsiques i ara estan sotmesos a un implacable bombardeig. Quanta crueltat és necessària perquè la comunitat internacional parli amb una sola veu per dir que ja n'hi ha prou de nens morts, de famílies trencades, de violència, i adopti mesures decidides i concertades per posar fi a aquesta monstruosa campanya d'aniquilació?», va plantejar l'alt comissionat de l'ONU.

Per part seva, el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) i Metges Sense Fronteres (MSF) han reclamat accés immediat dels seus equips a Ghuta Oriental davant el temor que hi hagi milers de vides en perill per la intensificació de l'ofensiva duta a terme pel règim d'al-Assad i les seves forces aliades.

La responsable de la delegació del CICR a Síria, Marianne Gasser, va advertir que «és probable que els enfrontaments causin molt més patiment en els propers dies i setmanes», fet pel qual veu necessari que els equips de l'organització puguin ingressar a Ghuta Oriental com més aviat millor. En aquest sentit, va advertir que «les víctimes ferides moren simplement perquè no reben atenció mèdica a temps».

Residents de la ciutat de Ghuta Oriental van assegurar que estan esperant «el seu torn per morir» com a conseqüència dels últims bombardejos. Ahir van morir almenys cinc persones i altres 200 van resultar ferides, després dels 250 morts registrats a les anteriors 48 hores, segons va assenyalar l'Observatori Sirià per als Drets Humans.

Els bombardejos sobre l'enclavament rebel van començar diumenge i ja es consideren com una de les ofensives més intenses dels set anys que el país porta en guer-ra.