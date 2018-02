L'oposició veneçolana no participarà a les presidencials

La Taula de la Unitat Democràtica (MUD), principal coalició opositora de Veneçuela, ha anunciat que no participarà en les eleccions presidencials del 22 d'abril per considerar-les «fraudulentes» i «il·legítimes», després que diverses faccions del bloc ja s'haguessin desmarcat d'aquesta cita en els últims dies a títol individual.

El coordinador polític de la MUD, Ángel Oropeza, ha reiterat la seva defensa de l'«acord» proposat a la República Dominicana a principi de desembre pels ministres d'Exteriors de diversos països –Bolivia, Nicaragua, San Vicente, Mèxic i Xile-, el qual «estipula eleccions presidencials per al segon semestre d'aquest any» i una sèrie de «garanties» que només es poden complir si han passat almenys cent dies.

El text planteja la conformació d'un Consell Nacional Electoral (CNE) «equilibrat», la invitació a observadors internacionals en totes les fases del procés, el vot exterior, l'accés «igualitari als mitjans de comunicació, la derogació de les inhabilitacions a polítics opositors i la realització d'auditories tècniques». «En cas contrari, no comptin amb la Unitat ni amb el poble veneçolà per avalar el frau», va advertir Oropeza, en una compareixença davant els mitjans en què va reptar el Govern de Nicolás Maduro a mesurar-se amb l'oposició «en unes eleccions de veritat».

La coalició, que ha defensat la seva «convicció democràtica» per fer front al «fracassat model» chavista, va lamentar en un comunicat que «l'esdeveniment prematur i sense condicions que s'anuncia per al pròxim 22 d'abril és només un xou del mateix Govern per aparentar una legitimitat que no té, enmig de l'agonia i sofriment dels veneçolans». Per aquest motiu, va emplaçar tots els sectors socials a unir-se en un «front ampli nacional» per reivindicar unes eleccions amb garanties. Així, la MUD espera «multiplicar» les seves reunions i contactes en els pròxims dies.