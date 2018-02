El Parlament abordarà divendres la convocatòria d'un ple extraordinari

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat aquest divendres, a partir de les 9.45 hores, una reunió extraordinària de la mesa i de la Junta de Portaveus per abordar la convocatòria imminent d'un ple de la cambra previ a la investidura. El primer punt de l'ordre del dia de la Junta de Portaveus és, precisament, la petició de Cs perquè es convoqui un ple per abordar el bloqueig institucional que es viu a Catalunya.

El ple que s'abordarà aquest divendres el va sol·licitar Cs la setmana passada i volia que s'abordés en la Junta de Portaveus ordinària del dimarts passat, però el tema no es va arribar a incloure en l'ordre del dia: Cs es va enervar i va demanar una junta extraordinària per analitzar l'assumpte. I aquesta és la junta que ha convocat Torrent el divendres, en la qual és previst que la majoria de grups coincideixin en la necessitat de celebrar un ple en els propers dies amb l'objectiu d'aprovar diverses iniciatives. Per exemple, els comuns volen que es voti una proposta de resolució per reivindicar la «sobirania» del Parlament i l'autogovern català enfront del 155.