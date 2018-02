Pérez de los Cobos qualifica d'«estafa» el dispositiu de Trapero per l'1-O

El coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, va negar davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que hi haguessin càrregues policials durant l'1 d'octubre i va assegurar que el cos armat i el CNP van dur a terme "actuacions policials per complir el mandat judicial", segons l'àudio de la declaració que publica aquest dijous 'La Vanguardia'. Pérez de los Cobos va explicar al magistrat que algunes actuacions es van descartar per "l'hostilitat" que hi havia en alguns punts de votació i perquè s'haguessin pogut produir "situacions molt delicades". D'altra banda, el coronel de la Guàrdia Civil també va traslladar a Llarena que el pla del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que aquest divendres declara a l'Audiència Nacional investigat per un delicte de sedició l'1-O, era facilitar el referèndum i va afegir que el dispositiu que va preparar era una "estafa".

Durant la seva declaració, Pérez de los Cobos també va comentar el número 2 dels Mossos l'octubre passat, Ferran López, no va percebre "cap alineament amb posicions diferents a les de complir el mandat judicial". El coronel de la Guàrdia Civil també va explicar que el cos encarregat de fer complir el mandat del TSJC era la policia catalana i que en cas de necessitar reforços actuaria la policia espanyola i el cos armat, però que a primera hora ja van tenir una "constatació bastant fefaent" que els Mossos d'Esquadra no tancarien els col·legis.

Segons Pérez de los Cobos, va ser una "sorpresa" que els Mossos tanquessin 99 locals durant la jornada d el'1 d'octubre, però que quan van comprovar aquesta dada es van adonar que pertanyien a municipis molt petits i amb un únic local. "La majoria es corresponia amb locals en els què s'havia votat durant tota la jornada amb una altíssima participació, inclús arribant a superar en alguns casos el cens d'aquests municipis", va assenyalar Pérez de los Cobos durant la seva declaració, publicada a 'La Vanguardia'.

A més, el coronel de la Guàrdia Civil acusa els Mossos d'avisar als responsables dels punts de votació que s'hi personarien a les sis del matí per comprovar si estaven obert i que no actuarien en cas d'aglomeracions. Arrel d'això, continua el coronel, els responsables dels punts de votació van fer una crida a ocupar els col·legis. D'altra banda, també comenta que van tenir coneixement per una emissora de la policia catalana que hi havia la intenció de "ridiculitzar" la Guàrdia Civil i el CNP obrint-los un passadís i "fer-los arribar les urnes, que estarien cargolades a les taules".