Alerta per un nou episodi de nevades intenses, entre dimarts i dimecres

La setmana que ve pot deixar un nou episodi intens de nevades a cotes baixes, fins i tot arran de mar, segons preveu el Servei Meteorològic de Catalunya. Concretament, la neu pot fer acte de presència a Catalunya entre el dimarts 27 i el dimecres 28 i anirà lligat a una baixada forta de temperatures a tot Europa a partir de dilluns. A la Catalunya Central s'esperen gruixos d'entre 5 i 15 cm.

Un potent anticicló situat als països nòrdics donarà lloc a l'arribada d'una massa d'aire molt fred, que afectarà el vell continent amb temperatures extremadament baixes durant la setmana vinent. La combinació d'aquest anticicló amb una profunda depressió centrada a les Açores causarà precipitacions en forma de neu a cotes baixes a Catalunya.

Tot i que encara hi ha certes discrepàncies en els models a mitjà termini, aquests indiquen que la bossa d'aire fred es mourà cap a latituds més baixes. En aquest escenari es preveu un episodi de neu extens, amb una cota que podria baixar fins a nivell de mar. Els gruixos acumulats en tot l'episodi podran ser d'entre 0 i 5 cm a punts del litoral, entre 5 i 15 cm al prelitoral i a la depressió Central i entre 15 i 30 cm al Pirineu i Prepirineu, sobretot al vessant sud.

La cota de neu pujarà a partir de dimecres a migdia, i dijous les precipitacions en forma de neu s'aniran restringint al Pirineu i Prepirineu.

A més, dimarts i dimecres seran dies molt freds, tant de dia com de nit, amb glaçades que seran febles i puntuals a punts del litoral i entre moderades i fortes a l'interior.

Davant d'aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès preavisos de Situació Meteorològica de Perill per neu i fred per dimarts 27 i per dimecres 28 de febrer.