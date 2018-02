Cs registra la seva reforma de la llei electoral per excloure pròfugs de les eleccions

Ciutadans va registrar ahir al Congrés una proposta de reforma puntual de la llei electoral per convertir en inelegibles els pròfugs de la justícia com l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que porta des d'octubre fugit a Bèlgica, els exconsellers que l'acompanyen o l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que ha marxat a Suïssa també per eludir l'acció de la justícia espanyola.

En roda de premsa al Congrés, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va detallar que la seva iniciativa consisteix a modificar l'article 6 de la Loreg per incloure un nou supòsit d'inelegibilitat que impediria presentar-se a les eleccions a aquelles persones que tinguessin pendent una ordre de cerca i detenció en el marc d'un procediment d'instrucció.

Villegas va dir que la intenció inicial del seu grup era plantejar aquest tema en la subcomissió que estudia una eventual reforma de la Loreg. però, després de constatar que ni el PP ni el PSOE «estan gaire per la tasca» de canviar aquesta norma i molt menys de fer-ho de manera «àgil», han optat per presentar la seva proposició per a aquesta reforma exprés.



No és inconstitucional

«És important que aquesta modificació parcial s'aprovi perquè la democràcia espanyola tingui més eines per defensar-se d'aquells que volen atacar-la», va resumir el número dos del partit taronja, que va mostrar el seu desig que els dos grups majoritaris s'avinguin a donar-li suport.

Es tracta d'afegir una causa més d'inelegibilitat a les ja previstes en l'article 6.2 de la Loreg que impedeixi concórrer a les eleccions els pròfugs o fugits de la justícia contra els quals l'autoritat judicial hagi dictat una requisitòria de cerca i detenció, en el marc d'un procediment d'instrucció pels delictes de rebel·lió, corrupció o contra les institucions de l'Estat.

Villegas va rebutjar que la seva proposta pugui ser titllada d'inconstitucional per coartar el dret de sufragi passiu a persones contra les quals no s'ha dictat sentència ferma, ja que aquest supòsit «ja regeix per determinats delictes», va assenyalar.