Dotze detinguts en el desallotjament de membres dels CDR que bloquejaven la porta principal del TSJC

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dotzena de persones durant el desallotjament dels activistes dels CDR concentrats davant la porta principal del TSJC per denunciar "la repressió de l'Estat". La concentració ha començat cap a les vuit del matí d'aquest divendres i desenes dels manifestants s'han lligat a les portes de l'alt tribunal. La policia ha aconseguit desbloquejar la porta del palau de justícia cap a les nou del matí, amb tot, encara hi ha més d'un centenar de persones concentrades al passeig Lluís Companys, que ha quedat tallat. Tot i que la policia ha demanat reiteradament als manifestants que desbloquegessin el carrer, aquests diuen que no marxaran fins que no quedin en llibertat els detinguts. Els manifestants s'han assegut davant del cordó policial, que s'ha situat davant del TSJC tot i que els mediadors han reclamat que s'ubiquessin a la vorera.

Durant aquest matí s'han viscut diversos moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Els concentrats criden a favor de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, demanen la "llibertat dels presos polítics", canten "els carrers seran sempre nostres", demanen "resistència" i mostren la seva solidaritat amb la cupaire Anna Gabriel.