Fèlix Millet, ingressat per una infecció respiratòria

Fèlix Millet ha ingressat aquest divendres a la matinada al pavelló hospitalari penitenciari del Consorci Sanitari de Terrassa, segons ha pogut saber l'ACN. Aquest és un espai destinat a interns que no han pogut ser atesos a la infermeria de la presó per la gravetat de la seva afecció.

L'expresident del Palau de la Música ha estat traslladat a aquest complex després de ser atès dijous a la nit a les urgències de la Mútua de Terrassa per una possible infecció respiratòria. Millet va abandonar cap a les vuit del vespre el recinte penitenciari, on va ingressar el 5 de febrer amb qui havia estat la seva mà dreta a la institució musical, el també condemnat pel desfalc Jordi Montull.

Des del dia 7, Millet estava ingressat al mòdul d'infermeria de la presó de Sant Esteve Sesrovires. Cal recordar que aquest dimecres l'Audiència de Barcelona va acordar que tant Millet com Montull podien abandonar la presó previ pagament de sengles fiances de 400.000 i 100.000 euros respectivament.