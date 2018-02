La Guàrdia Civil diu que la inspecció a l'avió de Guardiola formava part d'un protocol «aleatori»

La Guàrdia Civil assegura que la inspecció que els agents van dur a terme diumenge passat a la tarda a l'avió on viatjava la família de Pep Guardiola formava part d'un protocol "rutinari i aleatori". Fonts de la Guàrdia Civil han indicat que es tracta d'un protocol sobre controls de seguretat i fiscals que els agents realitzen diàriament en avions privats a la zona de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat i han assegurat que l'objectiu no era buscar Carles Puigdemont.

Les mateixes fonts han remarcat que no es va tractar d'un escorcoll sinó d'una inspecció que els agents van fer a l'aeronau un cop els passatgers havien desembarcat i han assegurat que els agents "no van creuar cap paraula" amb les familiars de Guardiola. La Guàrdia Civil també ha indicat que no els consta haver inspeccionat aquest dijous un altre avió on també hi viatgessin els familiars de l'entrenador del Manchester City.

Aquest divendres, Catalunya Ràdio ha informat que la Guàrdia Civil va escorcollar fa cinc dies l'avió on viatjava la família de Guardiola en busca de Carles Puigdemont i que els fets s'haurien repetit per segona vegada aquest dijous a l'aeroport del Prat.