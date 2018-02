La Guàrdia Civil escorcolla l'avió en què viatjava la família de Pep Guardiola per si hi havia Puigdemont

No un cop, si no dos -fa cinc dies i ahir mateix-, la Guàrdia Civil ha escorcollat l'avió en què viatjava la família del tècnic de Santpedor, Pep Guardiola, segons avança aquest matí Catalunya Radio. El motiu: inspeccionar que no hi hagués Carles Puigdemont dalt de l'aparell.



El Govern espanyol continua tement que el candidat de JxCat a la investidura torni a Catalunya sense ser detectat. Per això manté un ampli dispositiu de vigilància que inclou, també, el control dels avions privats que aterren a l'aeroport del Prat.





?? Fa cinc dies, la @guardiacivil va escorcollar a l'Aeroport del Prat l'avió en què viatjava la família de Pep Guardiola. La justificació va ser que buscaven Puigdemont. Ahir els fets es van repetir. — El matí de CatRàdio (@maticatradio) 23 de febrero de 2018

La família tornava de Manchester, on el bagenc entrena el City de la Premier League. Segons revela l'emisora catalana, els agents no els va donar explicacions tot i que personal de l'aeroport sí que els hauria comentat que la Guàrdia Civil busca Puigdemont en aquest tipus de vol, fins i tot dels que procedeixen de la Xina. L'episodi es va repetir aquest dijous.