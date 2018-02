El «sí» a la independència cau 8 punts i se situa en el 40,8%, segons el CEO

El 'sí' a la independència cau gairebé 8 punts i se situa en el 40,8% per darrera del 53,9% que no la vol, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Respecte l'últim baròmetre de l'octubre, els favorables al no a la independència pugen en 10,3 punts i superen per primera vegada el 50%. En canvi el 40,8% favorable a la independència és el percentatge més baix des que el baròmetre pregunta sobre la independència. D'altra banda, només un 19% dels enquestats vol que el proper Govern aposti per la via unilateral mentre que el 35% aposta per buscar acords bilaterals amb el govern espanyol. La majoria de votants de JxCat i ERC creuen que l'executiu català ha de buscar acords i només els votants de la CUP aposten per la via unilateral cap a la independència.

Un 45% de catalans rebutjaria l'actual Constitució en un referèndum



Una altra dada del CEO indica que un 45% dels catalans votaria 'no' si es tornés a celebrar un referèndum per decidir sobre la Constitució del 1978. L'enquesta desvela que un 34,8% optaria pel 'sí'; un 3,1% votaria en blanc; un 0,8 nul; un 6,8 no votaria; i hi ha un altre 6,8% d'enquestats indecisos, mentre que un 2,8% no contesta.

Sobre si els enquestats voldrien que una Catalunya independent estigués en la UE, un 68,4% han contestat que 'sí', un 19,3 'no', un 8,9% no ho sap i un 3,3 no contesta.

En el mateix supòsit, una altra pregunta planteja si voldrien que formés part de l'OTAN: un 37,4% ha respost que estaria a favor, un 43,8 en contra, un 15,4 no ho sap i un 3,3 no contesta.

El sondeig s'ha fet sobre una mostra de 1.200 persones, té un marge d'error de +-2,83% i es va fer del 10 al 30 de gener del 2018, quan les negociacions entre ERC i JxCat començaven a flaquejar fins al punt que el mateix dia 30 es va ajornar la investidura.