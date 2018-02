L'advocat de Gabriel nega que pugui ser extradida per motius polítics

Olivier Peter, l'advocat suís de l'exdiputada sallentina de la CUP Anna Gabriel, assegura que el delicte de rebel·lió no s'aplica a Suïssa. «No s'invoca, i sobretot, no en cas de persones que volen exercir el seu dret a vot»,va dir ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio.

«Els fets per què se l'acusa no estan perseguits a Suïssa i, com jo entenc, a Espanya tampoc», va afirmar Peter. Sobre el fet que el magistrat del Suprem Pablo Llarena hagi emès una ordre de detenció a l'estat espanyol però no a escala internacional, l'advocat ho va atribuir «sobretot» a una interpretació «bastant clara» que, pels delictes imputats a Gabriel i «per la voluntat política que hi ha dar-rere de la seva persecució, l'extradició seria impossible». En relació a les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, en què aquest assegurava que no se li «acut» què podria succeir perquè Suïssa denegués l'extradició de Gabriel, Peter va recordar que «els estats de dret protegeixen i no extradeixen les persones perseguides per motius polítics». A més, va suposar que Catalá «no s'ha llegit» l'article 3 del conveni europeu d'extradició, «que diu molt clarament que per un delicte de rebel·lió no hi ha extradició».

Olivier Peter va explicar que el codi penal helvètic contempla la rebel·lió com un delicte que implica «un acte de violència o resurrecció armada». «És possible que les condicions siguin les mateixes que en el codi penal espanyol però els fets no estan perseguits a Suïssa», va remarcar. L'advocat va expressar que de moment no han demanat l'asil al país alpí. «Ho farem si hi ha una demanda d'extradició, per ara no és necessari», va matisar. Segons va defensar, Gabriel és una ciutadana de la UE i, com a tal, «té dret a ser a Suïssa, buscar una feina o desenvolupar la seva tasca acadèmica». En el cas que es procedís a demanar asil i aquest fos atorgat, d'una banda no hi hauria extradició i, de l'altra, hi hauria un permís per poder restar al país. «Són dos procediments diferents», va dir.



Gabriel no tornarà, de moment

En ser preguntat per quant de temps es planteja Anna Gabriel quedar-se a Suïssa, el seu advocat va expressar dubtes que trepitgi Espanya mentre hi hagi l'ordre de detenció vigent a l'Estat. «De moment no està condemnada, però si trepitgés territori espanyol, seria detinguda», va recordar.

En l'entrevista a Catalunya Ràdio, Olivier Peter va dir també que aquest dimecres van confirmar per escrit a les autoritats suïsses la seva personificació com a advocat i la presència de la sallentina Gabriel. «Hem recordat no només l'obligació de denegar l'extradició pel caràcter polític sinó també la vulneració clara de les exigències d'un judici just», va afegir.



Conferència municipalista

La CUP celebrarà la conferència municipalista el dissabte 24 i el diumenge 25 de març a Molins de Rei amb el lema «Arrelades. Municipalisme por la República», en la qual s'abordarà si és possible «materialitzar una república des dels municipis». El programa girarà entorn de 3 eixos: sobiranies, experiències en els municipis i experiències sobre les candidatures.