Munté: «La votació de l'1-O no era evidentment un referèndum»

L'exconsellera de Presidència i exportàveu del Govern Neus Munté va reconèixer davant de jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que la votació de l'1 d'octubre "no era evidentment un referèndum", segons uns àudios publicats aquest divendres per 'La Vanguardia'. Davant la difusió d'aquestes declaracions, Munté ha assegurat a través de Twitter que és una selecció "esbiaixada" que "no té en compte ni preguntes ni respostes i explicacions completes". Segons el diari, l'exconsellera va dir, en la seva declaració del 31 de gener com a testimoni, que va participar en la consulta de l'1-O però es va desvincular de la seva organització, ja que va deixar el Govern el juliol de l'any passat. A més, va explicar que va deixar de formar part de l'executiu de Carles Puigdemont després de "reflexionar-ho" amb la seva família i després que Jordi Baiget fos cessat per dir en una entrevista que no volia posar en risc el seu patrimoni per culpa del procés.

"La meva única referència era el 9-N que es va saldar amb inhabilitacions i multes i això no ho volia per mi", va declarar Neus Munté davant el TS. Segons els àudios publicats per 'La Vanguardia' a l'exconsellera li va "afectar molt el cessament de Baiget". "Jo tenia afinitat amb ell i quan em va explicar el seu cas, no hi vaig estar d'acord".Munté també va assegurar que mentre va formar part de l'equip de Puigdemont no va contemplar "en absolut la via unilateral". "Com a portaveu havia de posicionar-me, però el compromís era de caràcter simbòlic", va declarar. "El mateix president va assumir que fins a l'últim moment hi havia disponibilitat d'acord", va subratllar.