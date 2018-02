El Museu de Lleida veu de bon ull exposar l'obra dels «presos» retirada d'ARCO

L'empresari lleidatà Tatxo Benet, soci de Mediapro i comprador de l'obra Presos polítics a l'Espanya contemporània, que va ser retirada d'ARCOmadrid, va expressar ahir la seva voluntat d'exposar el treball artístic de Santiago Sierra al Museu de Lleida.

Així ho va assegurar a TV3. Benet va explicar que li va «afectar molt» el trasllat de les 44 peces del Museu de Lleida a Sixena i que voldria omplir aquest lloc buit. Segons va informar l'ACN, el museu va acollir positivament aquesta proposta i va assegurar que treballarà per dur-la a terme. Paral·lelament, la diputació de Lleida també va oferir l'Institut d'Estudis Ilerdencs per exposar l'obra, que recollia els rostres pixelats del vicepresident destituït pel 155 Oriol Junqueras, l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, entre d'altres, per denunciar l'existència de «presos polítics» a l'Estat espanyol. Benet la va adquirir per gairebé 80.000 euros abans de ser retirada.

Es tracta d'un treball de Sierra que s'havia d'obrir al públic a partir de dimecres fins al 25 de febrer a l'estand de la galeria Helga de Alvear, però Ifema va demanar retirar-la. Ahir, després de la polseguera aixecada pel cas, el president del comitè executiu d'Ifema, Clemente González, va enviar un comunicat per disculpar-se: «Lamentem i demanem sinceres disculpes davant la controvèrsia que s'ha produït a conseqüència de la petició d'una galeria per a la retirada de l'obra, que en cap cas perseguia exercir censura a la creació, encara que la percepció pública hagi estat aquesta. No hi ha hagut mala fe en aquesta acció i acceptem les crítiques rebudes».



ERC vol treure les subvencions

Per la seva banda, ERC va demanar ahir al Govern de Mariano Rajoy que retiri tot tipus de subvencions o beneficis fiscals a la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid (ARCOmadrid) «mentre no respecti la llibertat d'expressió». Així ho va recollir en una proposició no de llei que els republicans van registrar al Congrés a compte de la polèmica generada per la retirada d'aquesta fira de la peça de Santiago Sierra Presos polítics. Pel que fa a la reacció del PSOE, la seva portaveu al Congrés, Margarita Robles, va rectificar ahir als passadissos del Congrés les manifestacions que va fer dimecres en suport de la censura de l'obra: «La nostra formació sempre hi serà per la llibertat d'expressió», va dir, «quelcom fonamental en un estat de dret».