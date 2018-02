Pérez de los Cobos nega que hi hagués càrregues policials l'1-O

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos va negar davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que hi haguessin càrregues policials durant l'1 d'octubre, i va assegurar que el cos armat i el CNP van dur a terme «actuacions policials per complir el mandat judicial», segons l'àudio de la declaració.

De los Cobos va explicar al jutge que algunes actuacions es van descartar per «l'hostilitat» que hi havia en alguns punts de votació i perquè s'haguessin pogut produir «situacions molt delicades». D'altra banda, el coronel de la Guàrdia Civil també va traslladar a Llarena que el pla del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que avui declara a l'Audiència Nacional investigat per un delicte de sedició l'1-O, era facilitar el referèndum i va afegir que el dispositiu que va preparar era una «estafa».

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar ahir en una entrevista a RNE que les càr-regues de la policia espanyola durant l'1-O van ser fruit del compliment d'ordres judicials i d'una «manca de col·laboració» dels Mossos d'Esquadra.

En aquest sentit, va afirmar que es va sentir «enganyat» pel major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Segons Zoido, els independentistes van «utilitzar» i «manipular» les imatges de les càrregues a favor seu.